i bambini nel bosco e lo stupore per la doccia il caldo e i vestiti puliti

L'articolo esplora il rapporto dei bambini con il bosco e le semplici gioie quotidiane, come una doccia rinfrescante e vestiti puliti. Attraverso le loro reazioni, emerge un senso di gratitudine e stupore per le attenzioni ricevute, evidenziando l'importanza di momenti di cura e di connessione con la natura.

«Reagiscono con gioia e gratitudine alle attenzioni che ricevono, dai vestiti puliti e profumati che annusano continuamente, fino al desiderio espresso più volte di voler restare “ al caldo ”». È uno dei passaggi più significativi della relazione dei servizi sociali sulla cosiddetta famiglia nel bosco, che riguarda Utopia Rose, 8 anni, e i gemelli Galorian e Bluebell, di 6. Il documento descrive nel dettaglio le condizioni attuali dei bambini, oggi accolti in casa famiglia a Vasto, mettendole a confronto con lo stile di vita imposto dai genitori, Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, quando vivevano isolati nel bosco. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

