I bambini nel bosco e lo stupore per la doccia il caldo e i vestiti puliti | Esprimono gioia e gratitudine

I bambini nel bosco manifestano spesso stupore e gratitudine per le piccole attenzioni quotidiane, come la doccia, il caldo e i vestiti puliti. Questi gesti suscitano in loro emozioni sincere e spontanee, evidenziando la loro capacità di apprezzare le semplici cose della vita e di reagire con gioia alle cure ricevute.

«Reagiscono con gioia e gratitudine alle varie attenzioni che ricevono, dai vestiti puliti e profumati che annusano continuamente oltre ad esprimere spesso il desiderio di voler restare "al caldo" ». Anche se «gli operatori sono riusciti a fare la doccia ai bambini ma solo con acqua, non volendo usare i saponi messi a disposizione. Uno dei fratelli ha dimostrato timore nei confronti del soffione della doccia». La relazione dei servizi sociali sulla famiglia nel bosco non solo racconta la situazione odierna di Utopia Rose, 8 anni, Galorian e Bluebell, gemelli di 6. E la differenza con quella in cui li facevano vivere i genitori Nathan Trevallion e Catherine Birmingham.

