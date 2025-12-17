I 10 secondi più intensi della mia vita | si sente un botto durante l’intervista di Tommaso Zorzi in strada lo schianto in diretta alle sue spalle

Durante un'intervista di strada a Milano, Tommaso Zorzi ha vissuto un momento drammatico quando si è verificato un incidente alle sue spalle. Testimone di un botto improvviso, l'evento ha catturato l'attenzione di tutti, inclusi gli spettatori presenti e i follower online. Ecco cosa è successo durante quell'inatteso episodio in via Buenos Aires.

© Ilfattoquotidiano.it - “I 10 secondi più intensi della mia vita”: si sente un botto durante l’intervista di Tommaso Zorzi in strada, lo schianto in diretta alle sue spalle Tommaso Zorzi è stato testimone di un incidente in corso Buenos Aires, a Milano. Lo scorso lunedì 15 dicembre, il tiktoker Cristellotty – noto per le sue interviste casuali – ha proposto a Zorzi di scambiare due battute davanti alla telecamera. L’influencer e conduttore televisivo ha accettato ma la chiacchiera tra i due è durata pochi istanti. Mentre infatti il vincitore del Grande Fratello Vip si apprestava a rispondere alla prima domanda, si è udito un botto: due motociclisti si sono schiantati al semaforo alle spalle di Zorzi e Cristellotty. Le immagini sono state riprese in diretta nel video poi postato sul profilo del tiktoker-intervistatore. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it Leggi anche: Il podcaster palermitano Gioacchino Gargano accusato di violenza sessuale: si sente male in strada durante l’intervista delle Iene Leggi anche: Chiara Giannini di Porta a Porta aggredita durante un’intervista: stava girando un servizio sulle baby gang La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Nei secondi del nostro menù autunnale trovate tutto ciò che amiamo di questa stagione: cotture lente, aromi intensi e materie prime che scaldano il palato. Vi aspettiamo da DeGustibus. #degustibus #ristorantedegustibus #cavenago #dinner #secondipiatti #ca - facebook.com facebook I fenomeni climatici estremi stanno diventando sempre più frequenti e intensi. Secondo uno studio di @WWAttribution , basato sulla "scienza dell'attribuzione", una nuova branca della climatologia che indaga i rapporti tra il cambiamento climatico e la meteorol x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.