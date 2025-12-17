Hyundai Bayon MY26 | più tecnologia per l’Urban SUV

Scopri Hyundai Bayon MY26, l’Urban SUV che combina tecnologia avanzata, design rinnovato e praticità quotidiana. Con il Model Year 2026, Hyundai perfeziona l’esperienza di guida, semplifica la gamma e potenzia le dotazioni, offrendo un veicolo versatile e di valore immediato. Perfetto per chi cerca stile, funzionalità e innovazione in ogni dettaglio.

Con il Model Year 2026, Hyundai rinnova Bayon puntando su una gamma semplificata, dotazioni avanzate e un'identità ancora più chiara, pensata per offrire valore immediato e massima praticità nell'uso quotidiano. Hyundai aggiorna Bayon rafforzandone il ruolo nel segmento degli Urban Suv compatti. Il modello evolve puntando su una proposta più chiara e razionale, pensata per .

