Hyundai Bayon MY26 | l’Urban SUV che punta su tecnologia e razionalità

Hyundai Bayon MY26 si presenta come l’Urban SUV ideale per chi cerca tecnologia avanzata e praticità. Con un restyling mirato e aggiornamenti su gamma e motorizzazioni, il modello rafforza la sua posizione nel segmento B, offrendo un equilibrio perfetto tra stile, funzionalità e innovazione. Un veicolo pensato per la città e le esigenze di oggi, con un occhio rivolto al futuro.

(Adnkronos) – Hyundai rinnova Bayon con il Model Year 2026, intervenendo in modo mirato su gamma, motorizzazioni e contenuti per rafforzare la posizione del suo Urban SUV nel segmento B. L’obiettivo è chiaro: offrire una proposta più leggibile, moderna e coerente con le esigenze di chi cerca un’auto compatta, efficiente e ricca di tecnologia per . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

