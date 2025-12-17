hugh jackman protagonista di the death of robin hood le prime immagini della rilettura dark firmata a24

Hugh Jackman torna sul grande schermo in The Death of Robin Hood, un'interpretazione dark diretta da Michael Sarnoski e distribuita da A24. L'attore australiano, noto per Deadpool e Wolverine, si prepara a sorprendere il pubblico con questa nuova rilettura, attesa presto nelle sale cinematografiche.

L'attore australiano di Deadpool & Wolverine è il protagonista del nuovo film diretto da Michael Sarnoski che arriverà presto nelle sale cinematografiche. Entertainment Weekly ha pubblicato le prime immagini di Hugh Jackman, Jodie Comer e Bill Skarsgård sul set del film The Death of Robin Hood, prodotto da A24. Si tratta di una cupa rilettura del classico racconto di Robin Hood. La storia del fuorilegge che rubava ai ricchi per donare ai poveri è stata raccontata a più riprese dal cinema ma il film di Sarnoski dovrebbe proporre la storia in una veste completamente differente rispetto a quelle passate. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

