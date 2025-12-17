Hometown Mutonia e le ricerche sonore di Enrico Malatesta

Il 18 dicembre a Castel Bolognese, presso la Ex Chiesa di Santa Maria della Misericordia, si terrà un evento immersivo dedicato alle ricerche sonore di Enrico Malatesta e alla mostra “Hometown Mutonia”. Nell’ambito di Prospettive 2025, l’appuntamento esplora il tema dell’abitare, della memoria e della trasformazione dei luoghi attraverso un dialogo tra pratiche artistiche, offrendo uno sguardo originale sulle emozioni e le storie che plasmano i nostri spazi.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.