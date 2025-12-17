Hometown Mutonia e le ricerche sonore di Enrico Malatesta
Il 18 dicembre a Castel Bolognese, presso la Ex Chiesa di Santa Maria della Misericordia, si terrà un evento immersivo dedicato alle ricerche sonore di Enrico Malatesta e alla mostra “Hometown Mutonia”. Nell’ambito di Prospettive 2025, l’appuntamento esplora il tema dell’abitare, della memoria e della trasformazione dei luoghi attraverso un dialogo tra pratiche artistiche, offrendo uno sguardo originale sulle emozioni e le storie che plasmano i nostri spazi.
A Castel Bolognese, nell'ambito di Prospettive 2025, giovedì 18 dicembre, a partire dalle 19, la Ex Chiesa di Santa Maria della Misericordia ospita un appuntamento dedicato al tema dell’abitare, della memoria e della trasformazione dei luoghi, attraverso il dialogo tra pratiche artistiche. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Le Residenze d'artista: evento focus il 18 Dicembre con "Hometown | Mutonia" e le ricerche sonore di Enrico Malatesta
Le Residenze d'artista: evento focus il 18 Dicembre con "Hometown | Mutonia" e le ricerche sonore di Enrico Malatesta - Le Residenze d'artista rappresentano uno degli strumenti attraverso cui il Comune di Castel Bolognese investe nella rigenerazione urbana a base culturale.
