Hojlund sa che per mantenere il posto da titolare deve evitare errori come quello commesso a Udine, mentre il Napoli si prepara alla semifinale di Supercoppa contro il Milan. Tra i convocati c’è anche Romelu Lukaku, tornato in campo dopo l’infortunio estivo, pronto a dare il suo contributo in una sfida decisiva.

© Ilnapolista.it - Hojlund vede Lukaku spuntare in lontananza: per restare titolare, deve evitare errori come a Udine (CorSera)

Il Napoli domani affronterà alle 20 il Milan per la semifinale di Supercoppa italiana. Tra gli azzurri, è partito anche Romelu Lukaku, convocato dopo l’infortunio subito nel ritiro estivo. Starà ora a Rasmus Hojlund convincere Conte a confidare ancora in lui. Chi giocherà tra Lukaku e Hojlund. Il Corriere della Sera scrive: Conte aspetta con ansia il rientro del suo totem Lukaku. La domanda è: chi giocherà titolare, quando Big Rom rientrerà in pianta stabile? Hojlund fin qui ha fatto molto bene, 4 gol in A più due in Champions, dimostrando di poter riempire il vuoto lasciato dal belga, di essere all’altezza dell’incarico per il quale è stato ingaggiato in extremis dal Manchester United. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Leggi anche: NM Live – Napoli, gara complicata contro il Milan, a San Siro ancora Hojlund titolare?

Leggi anche: Hojlund: “Dopo Lukaku, Vlahovic e Lautaro ci sono io, Rasmus. A 22 anni ho girato tanto ma voglio fermarmi a Napoli”

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Hojlund vede Lukaku spuntare in lontananza: per restare titolare, deve evitare errori come a Udine (CorSera) - La domanda è: chi giocherà titolare, quando Big Rom rientrerà in pianta stabile? ilnapolista.it