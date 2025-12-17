Hiv e Ist è allarme per le diagnosi tardive Aumentano i contagi di clamidia sifilide e gonorrea

L'aumento delle diagnosi tardive di HIV e infezioni sessualmente trasmesse (IST) come clamidia, sifilide e gonorrea rappresenta un crescente problema di salute pubblica. La rilevazione precoce è fondamentale per garantire un trattamento efficace e prevenire la diffusione delle infezioni. Tuttavia, ancora troppo spesso queste malattie vengono individuate in fase avanzata, compromettendo gli sforzi di controllo e prevenzione.

Boom di Hiv e infezioni sessuali tra i giovani: dal 1,6% al 2,4% di positivi in un anno, consapevolezza ancora troppo bassa - In soli sei mesi del 2025 le diagnosi di Hiv allo Spallanzani sono aumentate del 50% rispetto all’anno scorso. leggo.it

Allarme del Comitato Cittadino: "Ritardi insostenibili, a rischio diagnosi e cure tempestive per patologie cardiocircolatorie". Si chiede intervento immediato per ampliare le disponibilità del Servizio Sanitario Nazionale - facebook.com facebook

