Hiv e Ist è allarme per le diagnosi tardive Aumentano i contagi di clamidia sifilide e gonorrea
L'aumento delle diagnosi tardive di HIV e infezioni sessualmente trasmesse (IST) come clamidia, sifilide e gonorrea rappresenta un crescente problema di salute pubblica. La rilevazione precoce è fondamentale per garantire un trattamento efficace e prevenire la diffusione delle infezioni. Tuttavia, ancora troppo spesso queste malattie vengono individuate in fase avanzata, compromettendo gli sforzi di controllo e prevenzione.
Hiv e Ist hanno un punto critico in comune: vengono ancora intercettate troppo tardi. Le diagnosi tardive ostacolano prevenzione, trattamento e riduzione della trasmissione. Nel caso delle Ist, ritardare la diagnosi significa lasciare che infezioni come gonorrea, sifilide e clamidia circolino. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Hiv e Ist, diagnosi ancora troppo tardive. In Italia crescono gonorrea, sifilide e clamidia - Al Congresso SIMIT nuovi dati su HIV, comorbidità cardiovascolari e tumori non AIDS- doctor33.it
Boom di Hiv e infezioni sessuali tra i giovani: dal 1,6% al 2,4% di positivi in un anno, consapevolezza ancora troppo bassa - In soli sei mesi del 2025 le diagnosi di Hiv allo Spallanzani sono aumentate del 50% rispetto all’anno scorso. leggo.it
