Hellas Verona Inter Primavera 3-3 beffa e finale amaro per i ragazzi di Carbone | ecco com’è andata

Un emozionante incontro tra Hellas Verona e Inter Primavera si conclude con un pareggio 3-3, regalando spettacolo e tensione. Una partita ricca di colpi di scena, che lascia l’amaro in bocca ai ragazzi di Carbone. Ecco un’analisi dettagliata di come si è svolta questa sfida, tra emozioni, delusioni e momenti di puro talento.

© Internews24.com - Hellas Verona Inter Primavera 3-3, beffa e finale amaro per i ragazzi di Carbone: ecco com’è andata di Giuseppe Colicchia la sfida di oggi. È un pareggio dal sapore decisamente agrodolce quello maturato nel turno infrasettimanale. L’ Inter Primavera impatta 3-3 sul difficile campo dell’Hellas Verona, allungando a nove la striscia di risultati utili consecutivi ma gettando al vento una vittoria che, per come si era messa la ripresa, sembrava ormai acquisita. L’avvio è shock per i ragazzi guidati dal tecnico Benny Carbone: i padroni di casa scappano subito sul doppio vantaggio nel primo tempo, sfruttando le amnesie difensive ospiti con le reti rapide di Akale e Szimionas. 🔗 Leggi su Internews24.com Leggi anche: Finale amaro sotto la pioggia: Hellas sconfitto dall'Inter al Bentegodi Leggi anche: Hellas Verona Inter U17 1-2, terzo successo consecutivo per i ragazzi di Handanovic: ecco com’è andata Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Weekend Gialloblù | Venerdì 12 dicembre; Primavera 1 2025/26 | Turno infrasettimanale per il Verona. All'Olivieri arriva l'Inter; Sfide d’alta quota in Primavera 1: Fiorentina-Juventus e Roma-Sassuolo possono cambiare la vetta; HVRadio | 1X2 | Martedì 9 dicembre. DIRETTA/ Verona Inter Primavera (risultato finale 3-3): un pareggio spettacolare! (oggi 17 dicembre 2025) - Diretta Verona Inter Primavera streaming video tv, oggi 17 dicembre 2025: orario, probabili formazioni e risultato live della partita. ilsussidiario.net

LIVE - Primavera, Verona-Inter 2-1 al 37': Mancuso! La riaprono i nerazzurri - Slalom speciale di Mosconi che arriva al limite dell'area e scarica il mancino: respinge Kurti. msn.com

Primavera 1, l’anticipo Milan-Hellas Verona apre la quattordicesima giornata - Domani alle 11 il Cagliari in trasferta in casa della cenerentola Cremonese, ghiotta occasione per risalire ancora la classifica ... calciocasteddu.it

Hellas Verona-Inter 1-2 gol e highlights Serie A

HELLAS VERONA X CIRCUS I primi Tryouts della nuova collaborazione tra il Club gialloblù e i Circus per la Kings League Lottomatica.sport Italy sono stati un successo #HVFC #WeAreHellas - facebook.com facebook

PRIMAVERA FEMMINILE | 8ª giornata Milan-Hellas Verona 3-1 14' Artioli, 31' Appiah, 24'st Strauss x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.