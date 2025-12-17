Scopri come i tratti di personalità influenzano la longevità. Uno studio dell’Università di Limerick evidenzia che caratteristiche come ansia, organizzazione ed estroversione possono incidere sul rischio di morte precoce. È possibile intervenire su questi aspetti per migliorare la qualità e la durata della vita.

© Cultweb.it - Hai questi tre tratti di personalità? Sei ancora in tempo per lavorarci e cambiare le cose (ecco quali)

La personalità di un individuo potrebbe influenzare significativamente la durata della sua vita. Secondo una ricerca condotta dall’Università di Limerick in Irlanda, alcuni tratti caratteriali come l’ansia, l’organizzazione o l’estroversione possono aumentare o diminuire in modo sostanziale il rischio di morte precoce. Lo studio, definito dagli stessi autori come rivoluzionario, ha analizzato dati raccolti nell’arco di decenni su quasi 570.000 persone distribuite in quattro continenti. Nel complesso, la ricerca ha tracciato circa sei milioni di anni di vita e ha registrato più di 43.000 decessi, rendendola una delle indagini più ampie e dettagliate mai condotte sul rapporto tra personalità e longevità. 🔗 Leggi su Cultweb.it

Leggi anche: Tajani alla Flotilla: “Rischioso tentare di forzare il blocco israeliano. C’è ancora tempo per cambiare idea”

Leggi anche: ASSI a Job&Orienta: il talento riconosciuto e nutrito può ancora cambiare le cose

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

I biancorossi per larghi tratti fanno la partita giocando con personalità e qualità, il ko di Giulianova interrompe la serie positiva . - facebook.com facebook