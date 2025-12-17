Hackeraggio a bordo di una nave Gnv | fermati due marinai lettoni
Un attacco informatico ha preso di mira una nave Gnv in viaggio tra Francia e Algeria, coinvolgendo due marinai lettoni. L’incidente ha portato all’avvio di un’indagine congiunta tra le autorità italiane e francesi, evidenziando le sfide della sicurezza digitale nel settore marittimo. La vicenda solleva questioni sulla protezione delle infrastrutture e sulla necessità di misure più efficaci contro le minacce informatiche.
Una nave passeggeri che collega Francia e Algeria è stata vittima di un attacco informatico, denunciato da Gnv, che ha fatto scattare un’indagine congiunta tra le autorità italiane e francesi.Secondo quanto ricostruito, un marinaio di nazionalità lettone è stato sottoposto a fermo in Francia. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
