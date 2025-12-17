Hackeraggio a bordo di una nave Gnv | fermati due marinai lettoni

Un attacco informatico ha preso di mira una nave Gnv in viaggio tra Francia e Algeria, coinvolgendo due marinai lettoni. L’incidente ha portato all’avvio di un’indagine congiunta tra le autorità italiane e francesi, evidenziando le sfide della sicurezza digitale nel settore marittimo. La vicenda solleva questioni sulla protezione delle infrastrutture e sulla necessità di misure più efficaci contro le minacce informatiche.

