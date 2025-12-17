Ha violentato tre volte una ragazzina di 14 anni | fermato 52enne

Un uomo di 52 anni è stato arrestato con l’accusa di aver violentato ripetutamente una ragazzina di 14 anni. L’episodio si sarebbe verificato durante un viaggio con alcuni amici, ma sembra che l’uomo abbia commesso altri abusi simili in passato, sollevando preoccupazioni sulla tutela delle minori coinvolte.

Avrebbe approfittato di un viaggio con alcuni amici per violentare la loro figlia adolescente, ma non sarebbe stato un caso isolato. Almeno in altre due occasioni, una volta tornati a casa, avrebbe commesso abusi sulla ragazzina e l'avrebbe perseguitata. Un 52enne di Calenzano (Firenze). 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

"Ha violentato tre volte una ragazzina di 14 anni": prima in vacanza, poi a 890 km di distanza - Gli episodi successivi si sarebbero consumati invece una volta tornati a casa, a Calenzano, a circa 890 chilometri di distanza.

