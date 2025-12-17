Ha violentato tre volte una ragazzina di 14 anni | fermato 52enne

Un uomo di 52 anni è stato arrestato con l’accusa di aver violentato ripetutamente una ragazzina di 14 anni. L’episodio si sarebbe verificato durante un viaggio con alcuni amici, ma sembra che l’uomo abbia commesso altri abusi simili in passato, sollevando preoccupazioni sulla tutela delle minori coinvolte.

