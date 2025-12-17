Ha venduto la ketamina a Matthew Perry prima della sua morte per overdose | il dottor Mark Chavez evita il carcere

Il dottor Mark Chavez, coinvolto nella vendita di ketamina all’attore Matthew Perry prima della sua morte per overdose, ha evitato il carcere. La vicenda ha attirato l’attenzione sui casi di traffico di sostanze stupefacenti e sulle responsabilità legali dei professionisti sanitari coinvolti.

Il medico che ha contribuito a vendere ketamina all'attore Matthew Perry prima della sua morte per overdose evita il carcere. Il dottor Mark Chavez di San Diego è stato condannato a 8 mesi di reclusione domiciliare. Lo ha deciso il giudice federale di Los Angeles ha condannato, martedì 16 dicembre. La star di "Friends" è morta per overdose nel 2023 di ketamina, che può essere utilizzata legalmente come trattamento per la depressione. Chavez aveva acquistato la ketamina e l'aveva data al dottor Salvador Plasencia, che l'aveva rivenduta a Perry. Plasencia è stato condannato a 2 anni e mezzo di carcere all'inizio di questo mese.

Il medico che ha venduto la ketamina alla star di “Friends” Matthew Perry condannato a 2 anni e mezzo di prigione. Salvador Plasencia si è dichiarato colpevole - Il dottor Salvador Plasencia sconterà 2 anni e mezzo di carcere per aver venduto illegalmente ketamina alla star di Friends ... ilfattoquotidiano.it

Fornì ketamina alla star di “Friends” Matthew Perry: medico condannato a 8 mesi di arresti domiciliari - Mark Chavez, un medico di Los Angeles che aveva ammesso di aver fornito illegalmente la ketamina assunta dall’attore e star della serie tv “Friends” Matthew Perry nei mesi precedenti la sua morte avve ... tpi.it

Morte Matthew Perry, la regina della ketamina si dichiara colpevole

Il dottor Salvador Plasencia sconterà 2 anni e mezzo di carcere per aver venduto illegalmente ketamina alla star di Friends - facebook.com facebook

