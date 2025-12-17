Ha stuprato una turista dopo una serata alla Vucciria | arrestato un uomo incastrato dal dna

Un uomo di 46 anni è stato arrestato dopo essere stato incastrato dal DNA in seguito a una violenza sessuale su una turista avvenuta oltre due anni fa alla Vucciria. L'indagine ha portato alla sua identificazione e al fermo, con il test genetico che ha confermato il suo coinvolgimento nel grave episodio.

L'avrebbe trascinata nel suo appartamento e l'avrebbe poi costretta a subire un rapporto sessuale e adesso, a distanza di oltre due anni dai fatti, un uomo di 46 anni, S. D., è stato raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, dove è già detenuto per altro, con l'accusa di.

