Gwyneth Paltrow ha dimostrato come una scelta cromatica netta e una visione stilistica coerente possano ridefinire il concetto di eleganza contemporanea. Fuori dagli studi di Good Morning America per promuovere il nuovo film Marty Supreme, l'attrice ha indossato un completo Calvin Klein PE 26 composto da camicia button-down in raso bubblegum e pantaloni cropped coordinati. I bottom, con piega frontale e taglio sopra la caviglia, sono bilanciati da pumps asimmetriche in una variante più pallida della stessa tonalità, che amplificano la continuità del colore su tutto il look. La scelta cromatica richiama l'iconico abito Ralph Lauren indossato da Paltrow agli Oscar del 1999, reinterpretato in chiave contemporanea attraverso l'estetica minimal di Calvin Klein.

