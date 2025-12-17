Gusto e tradizione aprono le festività a Meldola in programma delizie gastronomiche e food truck

A Meldola le festività natalizie iniziano con un ricco programma di eventi che celebra gusto e tradizione. Organizzato dall’Amministrazione Comunale e dalla Proloco, il calendario propone delizie gastronomiche e food truck, valorizzando le radici e i sapori autentici del territorio in un clima di festa e convivialità.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.