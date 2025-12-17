Gusto e tradizione aprono le festività a Meldola in programma delizie gastronomiche e food truck

A Meldola le festività natalizie iniziano con un ricco programma di eventi che celebra gusto e tradizione. Organizzato dall’Amministrazione Comunale e dalla Proloco, il calendario propone delizie gastronomiche e food truck, valorizzando le radici e i sapori autentici del territorio in un clima di festa e convivialità.

A Meldola il programma di eventi natalizi, organizzato dall’Amministrazione Comunale e dalla Proloco, prosegue all'insegna delle radici e dei sapori locali. Domenica 21 dicembre la città si prepara ad accogliere l'evento "Natale in Romagna", una giornata interamente dedicata alle tradizioni e ai. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

