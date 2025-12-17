guerre e disinformazione in pagina non succede ma

L'articolo esplora la recente presentazione di ’Non succede, ma se succede… siamo pronti?’, un evento dedicato alle sfide della sicurezza in Europa. Tra guerre, crisi e disinformazione, l'iniziativa analizza le strategie di preparazione e risposta di fronte alle minacce attuali e future per la stabilità del continente.

Guerre e disinformazione. Questi i temi al centro della presentazione di ’Non succede, ma se succede. siamo pronti? Tra guerre, crisi e disinformazione: le sfide della sicurezza in Europa’, che si è tenuta, l’altra sera. all’Università Cantemir in via Contrari. L’incontro, organizzato da Ferrara Cambia in collaborazione con il Movimento Federalista Europeo, è stato moderato da Andrea Maggi, presidente di Ferrara Cambia, e da Rossella Zadro, presidente del Movimento Federalista Europeo. "Il libro — ha sottolineato Maggi — nasce da una domanda che è politica: se qualcosa dovesse accadere, saremmo pronti? Parlare di sicurezza significa parlare della nostra vita quotidiana". Ilrestodelcarlino.it

