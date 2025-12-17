Guerra Ucraina-Russia Putin | Pronti a negoziare soluzione pacifica Meloni | No a soldati italiani a Kiev news in diretta

Le tensioni tra Russia e Ucraina proseguono con aggiornamenti in tempo reale. Putin apre alla possibilità di negoziati pacifici, mentre Meloni ribadisce il no all’invio di soldati italiani a Kiev. Mosca respinge un cessate il fuoco natalizio e la presenza NATO, mentre l’UE lavora per un accordo sull’uso degli asset russi congelati. La situazione resta complessa e in continua evoluzione.

Guerra Ucraina-Russia, Putin: “Pronti a negoziare soluzione pacifica, ma improbabile dialogo con attuali leader europei”, news in diretta - Le notizie di oggi sulla guerra in Ucraina: dalla Russia no a un cessate il fuoco a Natale e a qualsiasi presenza di truppe Nato in Ucraina; l’Unione Europea accelera verso un’intesa sull’utilizzo ... fanpage.it

Guerra Ucraina, Putin: «Senza negoziati concreti, prenderemo territori con la forza». Von der Leyen: «Ue sia pronta combattere guerra ibrida» - Il presidente russo Vladimir Putin ha affermato che se l'Ucraina e i suoi alleati occidentali «rifiuteranno di impegnarsi in discussioni concrete» nell'ambito delle trattative di pace, Mosca conquiste ... ilmessaggero.it

Putin definisce maiali i leader europei

Guerra in Ucraina, il vertice di Berlino non scioglie i nodi ma almeno si parla di sicurezza per Kyiv Leggi qui - https://www.ilriformista.it/guerra-in-ucraina-il-vertice-di-berlino-non-scioglie-i-nodi-ma-almeno-si-parla-di-sicurezza-per-kyiv-493328/ - facebook.com facebook

Guerra in #Ucraina: Mosca non cede su nulla, ma si dice ottimista. Istituito un organismo per il risarcimento di Kiev di Valentina Iannicelli x.com

