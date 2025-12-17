Guerra Ucraina-Russia Putin | Pronti a negoziare soluzione pacifica ma improbabile dialogo con attuali leader europei news in diretta

Le tensioni tra Russia e Ucraina continuano a evolversi, con Putin che apre alla possibilità di negoziati pacifici, ma esclude il dialogo con attuali leader europei e un cessate il fuoco natalizio. Nel frattempo, l’UE lavora per definire l’uso degli asset russi congelati, mentre la situazione rimane complessa e incerta, con sviluppi in tempo reale che tengono il mondo con il fiato sospeso.

Guerra Ucraina, Putin: «Senza negoziati concreti, prenderemo territori con la forza». Von der Leyen: «Ue sia pronta combattere guerra ibrida» - Il presidente russo Vladimir Putin ha affermato che se l'Ucraina e i suoi alleati occidentali «rifiuteranno di impegnarsi in discussioni concrete» nell'ambito delle trattative di pace, Mosca conquiste ... ilmessaggero.it

Ucraina, Putin: "Senza negoziati concreti, prenderemo territori con la forza". LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Ucraina, Putin: 'Senza negoziati concreti, prenderemo territori con la forza'. tg24.sky.it

Ucraina, Putin La Nato è una minaccia per la Russia e per l'Europa

Guerra in Ucraina, il vertice di Berlino non scioglie i nodi ma almeno si parla di sicurezza per Kyiv Leggi qui - https://www.ilriformista.it/guerra-in-ucraina-il-vertice-di-berlino-non-scioglie-i-nodi-ma-almeno-si-parla-di-sicurezza-per-kyiv-493328/ - facebook.com facebook

Guerra in #Ucraina: Mosca non cede su nulla, ma si dice ottimista. Istituito un organismo per il risarcimento di Kiev di Valentina Iannicelli x.com

