Guerra Ucraina-Russia Mosca frena sulla tregua di Natale Nyt | Nel piano USA rafforzamento esercito di Kiev news in diretta

La guerra tra Ucraina e Russia prosegue con tensioni crescenti, mentre Mosca si oppone a qualsiasi tregua natalizia e alla presenza di truppe NATO in Ucraina. Nel frattempo, l’Unione Europea si avvicina a un accordo sull’uso degli asset russi congelati, mentre gli Stati Uniti rafforzano il supporto militare a Kiev. Aggiornamenti in tempo reale sulle ultime novità del conflitto.
"Le speranze per porre fine alla guerra in Ucraina sono pari a zero, perchè non c'è stata alcuna manifestazione da parte di Putin in questo senso". Questa l'analisi di Nathalie Tocci, direttrice dell'Istituto Affari Internazionali, sulla situazione in corso per la guerra - facebook.com facebook
