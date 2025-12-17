Guerra Ucraina Meloni sull' uso degli asset russi | Decideranno i leader serve base legale – Il video

Il 17 dicembre 2025, a Roma, Giorgia Meloni ha sottolineato l'importanza di una decisione condivisa tra i leader europei sull'uso degli asset russi, evidenziando la necessità di una base legale e di responsabilità per evitare il collasso di Kiev e garantire la sicurezza dell'Europa.

