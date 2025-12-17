Guerra Ucraina Meloni sull' uso degli asset russi | Decideranno i leader serve base legale – Il video
Il 17 dicembre 2025, a Roma, Giorgia Meloni ha sottolineato l'importanza di una decisione condivisa tra i leader europei sull'uso degli asset russi, evidenziando la necessità di una base legale e di responsabilità per evitare il collasso di Kiev e garantire la sicurezza dell'Europa.
(Agenzia Vista) Roma, 17 dicembre 2025 "Bisogna evitare il collasso di Kiev, "siamo chiamati a scelte che richiedono responsabilita'", in gioco "c'è la sicurezza dell'Europa. Non abbiamo avallato alcuna decisione sull'utilizzo degli asset russi. Serve una soluzione sostenibile. La decisione sarà presa dai leader. Serve una base legale solida. Nessuna ritorsione sui bilanci nazionali", lo ha detto Meloni in Aula alla Camera Camera Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
Leggi anche: Ucraina e asset russi, lo "schiaffo" di palazzo Chigi al Quirinale: il governo frena sull’uso dei beni congelati. Lo strappo tra Meloni e Mattarella che certifica due “Italie”
Leggi anche: Ucraina, Zelensky preannuncia: “Leader Ue verso l’ok per utilizzo asset russi”
Guerra Ucraina, Meloni Continuiamo pressione economica su Russia. Su Donbass pretese irragionevoli
Guerra Ucraina, Meloni sull'uso degli asset russi: Decideranno i leader, serve base legale - "Bisogna evitare il collasso di Kiev, "siamo chiamati a scelte che richiedono responsabilita'", in gioco "c'è la sicurezza dell'Europa. ilgiornale.it
Ucraina, Giorgia Meloni in vista del Consiglio Ue: “La Russia è impantanata. Non abbandoniamo Kiev ma l’Italia non invierà soldati” - La Presidente del Consiglio ha riferito alla Camera a poche ore dal Consiglio europeo di domani e venerdì. tpi.it
Guerra Ucraina, la vittoria della Russia non è scontata. Cosa dicono le mappe - facebook.com facebook
Guerra Ucraina-Russia, le news di oggi. Attacco con droni su Kiev x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.