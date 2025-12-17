Guerra Ucraina Meloni sull' uso degli asset russi | Decideranno i leader serve base legale – Il video

Il 17 dicembre 2025, a Roma, Giorgia Meloni ha sottolineato l'importanza di una decisione condivisa tra i leader europei sull'uso degli asset russi, evidenziando la necessità di una base legale e di responsabilità per evitare il collasso di Kiev e garantire la sicurezza dell'Europa.

(Agenzia Vista) Roma, 17 dicembre 2025 "Bisogna evitare il collasso di Kiev, "siamo chiamati a scelte che richiedono responsabilita'", in gioco "c'è la sicurezza dell'Europa. Non abbiamo avallato alcuna decisione sull'utilizzo degli asset russi. Serve una soluzione sostenibile. La decisione sarà presa dai leader. Serve una base legale solida. Nessuna ritorsione sui bilanci nazionali", lo ha detto Meloni in Aula alla Camera Camera Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

