Guerra Russia-Ucraina nella notte attacchi reciproci con i droni Ue in pressing per intesa su asset di Mosca

Nella notte, Russia e Ucraina si sono scambiati attacchi con droni, intensificando il conflitto. La Commissione Europea spinge per un accordo condiviso riguardo agli asset di Mosca, cercando di contenere l'escalation e trovare una soluzione diplomatica alla crisi.

Leggi anche: Guerra in Ucraina, gli Usa: pace più lontana. Budapest, salta il vertice tra Trump e Putin | Missili e droni, nuova notte di attacchi russi

Leggi anche: Ucraina, Trump bacchetta Putin: "Dovrebbe far cessare la guerra invece di testare missili"; nella notte 193 droni di Kiev sulla Russia, 1 morto

guerra russia ucraina notteGuerra Russia-Ucraina, nella notte attacchi reciproci con i droni. Ue in pressing per intesa su asset di Mosca - Il centrodestra ancora al lavoro per definire gli ultimi dettagli della risoluzione di maggioranza che dovrà essere presentata in Parlamento, in vista della partecipazione della premier Giorgia Meloni ... ilfattoquotidiano.it

guerra russia ucraina notteGuerra ucraina, nuovo attacco russo su Kiev. Droni su una raffineria di petrolio a Krasnodar - Secondo quanto riportato dai media, nella notte tra il 17 e il 18 dicembre si sono verificate delle esplosioni in una raffineria di petrolio nella città russa di Slavyansk- ilgazzettino.it

