Guerra Russia-Ucraina nella notte attacchi reciproci con i droni Ue in pressing per intesa su asset di Mosca

Nella notte, Russia e Ucraina si sono scambiati attacchi con droni, intensificando il conflitto. La Commissione Europea spinge per un accordo condiviso riguardo agli asset di Mosca, cercando di contenere l'escalation e trovare una soluzione diplomatica alla crisi.

Guerra ucraina, nuovo attacco russo su Kiev. Droni su una raffineria di petrolio a Krasnodar - Secondo quanto riportato dai media, nella notte tra il 17 e il 18 dicembre si sono verificate delle esplosioni in una raffineria di petrolio nella città russa di Slavyansk- ilgazzettino.it

Guerra Ucraina-Russia, le news di oggi. Attacco con droni su Kiev x.com

Guerra Russia - Ucraina: Trump e Ue spingono per la pace, Putin non cede su Donbass e Nato. Ecco gli altri temi della puntata. #PortaAPorta #16dicembre - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.