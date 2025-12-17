Guerra in Ucraina dalla Russia no a una tregua di Natale Mosca dispiega nuovi missili intercontinentali le news in diretta

Le tensioni tra Russia e Ucraina continuano a intensificarsi, con Mosca che respinge ogni proposta di tregua natalizia e rafforza la presenza militare. Intanto, l’Unione Europea lavora per definire l’utilizzo degli asset russi congelati, mentre le notizie in diretta aggiornano sugli sviluppi del conflitto e sulle risposte internazionali.

Guerra Ucraina, Mosca: “No a truppe Nato in Ucraina”, Zelensky: “Piani di pace saranno presentati a giorni alla Russia”, news in diretta - Terminato a Berlino il vertice tra Zelensky e i leader UE, Trump si dice ottimista sui negoziati ma Zelensky frena: “Non ... fanpage.it

"Le speranze per porre fine alla guerra in Ucraina sono pari a zero, perchè non c'è stata alcuna manifestazione da parte di Putin in questo senso". Questa l'analisi di Nathalie Tocci, direttrice dell'Istituto Affari Internazionali, sulla situazione in corso per la guerra - facebook.com facebook

Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi - la Repubblica x.com

