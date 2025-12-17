Guerra in Ucraina dalla Russia no a una tregua di Natale Mosca dispiega nuovi missili intercontinentali le news in diretta

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le tensioni tra Russia e Ucraina continuano a intensificarsi, con Mosca che respinge ogni proposta di tregua natalizia e rafforza la presenza militare. Intanto, l’Unione Europea lavora per definire l’utilizzo degli asset russi congelati, mentre le notizie in diretta aggiornano sugli sviluppi del conflitto e sulle risposte internazionali.

Immagine generica

Le notizie di oggi sulla guerra in Ucraina: dalla Russia no a un cessate il fuoco a Natale e a qualsiasi presenza di truppe Nato in Ucraina; l’Unione Europea accelera verso un’intesa sull’utilizzo degli asset russi congelati. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Guerra in Ucraina, dalla Russia no a una tregua di Natale e alla presenza di truppe Nato, le news in diretta

Leggi anche: Mosca non cede sui territori e respinge l'idea di una «tregua di Natale» | Fontana: «Per la Russia la guerra è un fallimento totale» 

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Guerra in Ucraina, Marco Rizzo Asset russi Ciò che vuole fare l'UE non fu fatto neanche a Hitler

Video Guerra in Ucraina, Marco Rizzo Asset russi Ciò che vuole fare l'UE non fu fatto neanche a Hitler

guerra ucraina russia noGuerra in Ucraina, dalla Russia no a una tregua di Natale e alla presenza di truppe Nato, le news in diretta - Le notizie di oggi sulla guerra in Ucraina: dalla Russia no a un cessate il fuoco a Natale e a qualsiasi presenza di truppe Nato in Ucraina; l’Unione ... fanpage.it

guerra ucraina russia noGuerra Ucraina, Mosca: “No a truppe Nato in Ucraina”, Zelensky: “Piani di pace saranno presentati a giorni alla Russia”, news in diretta - Terminato a Berlino il vertice tra Zelensky e i leader UE, Trump si dice ottimista sui negoziati ma Zelensky frena: “Non ... fanpage.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.