Guerra in Ucraina dalla Russia no a una tregua di Natale e alla presenza di truppe Nato le news in diretta

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Aggiornamenti sulla guerra in Ucraina: la Russia si oppone a una tregua natalizia e alla presenza di truppe Nato nel paese. L’Unione Europea lavora per un accordo sull’utilizzo degli asset russi congelati, mentre le tensioni continuano a delineare un quadro di conflitto in evoluzione.

Le notizie di oggi sulla guerra in Ucraina: dalla Russia no a un cessate il fuoco a Natale e a qualsiasi presenza di truppe Nato in Ucraina; l’Unione Europea accelera verso un’intesa sull’utilizzo degli asset russi congelati. Fanpage.it

Leggi anche: Dalla Russia filtra ottimismo: “Accordo vicino”. Ma nessuna tregua di Natala né concessioni sui territori occupati né sulle truppe Nato in Ucraina

Leggi anche: Ucraina, così l'Europa finanzia la guerra di Putin: importazioni di gas dalla Russia in aumento. Ecco quali Paesi

