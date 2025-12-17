Guerra in Ucraina dalla Russia no a una tregua di Natale e alla presenza di truppe Nato le news in diretta
Aggiornamenti sulla guerra in Ucraina: la Russia si oppone a una tregua natalizia e alla presenza di truppe Nato nel paese. L’Unione Europea lavora per un accordo sull’utilizzo degli asset russi congelati, mentre le tensioni continuano a delineare un quadro di conflitto in evoluzione.
Le notizie di oggi sulla guerra in Ucraina: dalla Russia no a un cessate il fuoco a Natale e a qualsiasi presenza di truppe Nato in Ucraina; l’Unione Europea accelera verso un’intesa sull’utilizzo degli asset russi congelati. Fanpage.it
Leggi anche: Dalla Russia filtra ottimismo: “Accordo vicino”. Ma nessuna tregua di Natala né concessioni sui territori occupati né sulle truppe Nato in Ucraina
Leggi anche: Ucraina, così l'Europa finanzia la guerra di Putin: importazioni di gas dalla Russia in aumento. Ecco quali Paesi
UcrainaRussia Trump parla di progressi verso la fine della guerra
Guerra Ucraina, Mosca: “No a truppe Nato in Ucraina”, Zelensky: “Piani di pace saranno presentati a giorni alla Russia”, news in diretta - Terminato a Berlino il vertice tra Zelensky e i leader UE, Trump si dice ottimista sui negoziati ma Zelensky frena: “Non ... fanpage.it
Guerra Russia-Ucraina, le news di oggi 17 dicembre - Via libera al piano di riarmo europeo, più fondi per la ... lastampa.it
"Le speranze per porre fine alla guerra in Ucraina sono pari a zero, perchè non c'è stata alcuna manifestazione da parte di Putin in questo senso". Questa l'analisi di Nathalie Tocci, direttrice dell'Istituto Affari Internazionali, sulla situazione in corso per la guerra - facebook.com facebook
Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi - la Repubblica x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.