gualtieri tassa il lancio della moneta

Dal 7 gennaio, i turisti dovranno pagare per visitare la Fontana di Trevi, con un biglietto da circa 2 euro. Questa nuova misura adottata dal Comune di Roma mira a regolamentare l’afflusso di visitatori e a sostenere la manutenzione e la conservazione dell’iconica attrazione. La tassa rappresenta un cambiamento significativo per la gestione del patrimonio storico della capitale.
Dal 7 gennaio prossimo, ingresso a pagamento per i turisti alla Fontana di Trevi. Il Comune di Roma valuta un ticket da 2 euro. Centinaio (Lega): vogliono fare cassa. Due euro. È quello che dovranno pagare i turisti per poter vedere la Fontana di Trevi a Roma dal 7 gennaio. Eccetto per i romani, loro continueranno a entrare gratis. Una trovata, quella del Comune di Roma, che dovrebbe portare nelle casse urbane 20 milioni di euro, secondo quanto scrive il Corriere della Sera. Laverita.info
