GT Max Verstappen in pista a Estoril con una Mercedes GT3

Max Verstappen prosegue con la sua attività sportiva anche nel 2025, partecipando a test e gare in diverse discipline. Recentemente, l'astro nascente della Formula 1 è stato visto in pista ad Estoril, questa volta al volante di una Mercedes AMG GT3 EVO, dimostrando il suo interesse per le competizioni GT e l'abilità anche in categorie diverse dalla Formula 1.

© Oasport.it - GT, Max Verstappen in pista a Estoril con una Mercedes GT3 Non si ferma la stagione 2025 di Max Verstappen, in pista nelle scorse ore ad Estoril al volante di una Mercedes AMG GT3 EVO. L'olandese ha disputato una sessione di test, insieme al pilota ufficiale del costruttore tedesco Jules Gounon. La vettura in pista è stata gestita da 2 Seas Motorsport, team che ha vinto l'ultima edizione del British GT Championship. La squadra anglo-bahreinita ha già collaborato con il team dell'olandese: il Max Verstappen Racing.com La realtà citata ha vinto con un'Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO il titolo nel GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup (Gold Cup) e la 24h di Spa (Gold Cup) con Chris Lulhan, Thierry Vermeulen ed Harry King.

