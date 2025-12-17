Gruppo hacker buca Pornhub | rubati i dati di milioni di utenti premium

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia
Immagine generica

I dati personali di oltre 200 milioni di utenti premium di Pornhub sarebbero finiti nelle mani di un gruppo di hacker che ora minaccia di renderli pubblici. A lanciare l’allarme è il sito specializzato BleepingComputer, secondo cui dietro l’attacco ci sarebbe la gang di criminali informatici. 🔗 Leggi su Today.it

Leggi anche: 23 milioni di dati rubati in un solo colpo dagli hacker: il caso che sta sconvolgendo il mondo

Leggi anche: Dati rubati in rete, la Sicilia è terza in Italia per numero di utenti che hanno ricevuto un alert

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Giorgia Meloni 25 settembre Ho detto tutto

Video Giorgia Meloni 25 settembre Ho detto tutto

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.