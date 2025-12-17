Grottaglie accende il Natale nel Quartiere delle Ceramiche | dal 19 al 22 dicembre torna il Festival in versione Christmas

Grottaglie si trasforma nel cuore pulsante delle festività con la Christmas Edition 2025 del Festival della Ceramica. Dal 19 al 22 dicembre, il Quartiere delle Ceramiche si anima con luci, musica, performance e laboratori, creando un’atmosfera magica e coinvolgente. Un’occasione imperdibile per vivere la tradizione artistica locale in un’atmosfera natalizia unica, tra arte, convivialità e iniziative sociali.

Tarantini Time Quotidiano Il Quartiere delle Ceramiche si prepara a diventare il centro delle festività cittadine con la Christmas Edition 2025 del Festival della Ceramica: appuntamento diffuso dal 19 al 22 dicembre, tra installazioni luminose, performance, musica dal vivo, laboratori nelle botteghe e iniziative a vocazione sociale. La manifestazione è promossa dall’Associazione di Promozione Sociale Nura con il patrocinio e il sostegno del Comune di Grottaglie e il patrocinio di Aeroporti di Puglia; il programma è stato presentato in conferenza stampa nell’Aula consiliare di Palazzo di Città. Dopo la prima edizione estiva, che ha richiamato visitatori anche dall’estero, l’edizione natalizia punta a rafforzare l’attrattività turistica grazie a una campagna dedicata negli scali regionali. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

