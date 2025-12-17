Grosseto paura sull’Aurelia | fiamme su furgone carico di bombole di acetilene
Paura sulla strada Grosseto, dove un incendio ha interessato un furgone carico di bombole di acetilene. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Grosseto e Orbetello, impegnate a spegnere le fiamme e a raffreddare le bombole, altamente instabili a causa delle alte temperature. La situazione ha richiesto un intervento rapido per evitare conseguenze più gravi.
Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Grosseto e di Orbetello, che hanno provveduto allo spegnimento dell’incendio e al raffreddamento delle bombole, particolarmente instabili se esposte a elevate temperature L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Leggi anche: Paura sull’Aurelia, in fiamme furgone pieno di bombole di acetilene
Leggi anche: Grosseto: tre morti e cinque feriti (anche due bambini) nello scontro fra un furgone e un bus per stranieri sull’Aurelia
Paura sull’Aurelia, in fiamme furgone pieno di bombole di acetilene - Il carico (gas estremamente infiammabile) è stato messo in sicurezza dai vigili del fuoco, statale chiusa per consentire l’intervento degli specialisti ... msn.com
Corriere di Maremma. . Sicurezza a Grosseto In questo video, il difficile equilibrio tra sicurezza reale e percepita. Mentre le statistiche ufficiali mostrano un miglioramento, le testimonianze raccolte raccontano un’altra storia: cresce la paura, soprattutto nelle o - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.