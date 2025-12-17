Grosseto paura sull’Aurelia | fiamme su furgone carico di bombole di acetilene

Paura sulla strada Grosseto, dove un incendio ha interessato un furgone carico di bombole di acetilene. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Grosseto e Orbetello, impegnate a spegnere le fiamme e a raffreddare le bombole, altamente instabili a causa delle alte temperature. La situazione ha richiesto un intervento rapido per evitare conseguenze più gravi.

Corriere di Maremma. . Sicurezza a Grosseto In questo video, il difficile equilibrio tra sicurezza reale e percepita. Mentre le statistiche ufficiali mostrano un miglioramento, le testimonianze raccolte raccontano un’altra storia: cresce la paura, soprattutto nelle o - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.