Grosseto incendio in marcia | salvo l’autista traffico gestito dalla Stradale

Un incendio si è sviluppato questa pomeriggio sulla statale Aurelia a Grosseto, vicino allo svincolo per Alberese. Per fortuna, l’autista è stato messo in salvo e sul posto sono intervenuti immediatamente gli agenti della Stradale, che stanno gestendo il traffico e garantendo la sicurezza di tutti. La situazione rimane sotto controllo mentre le operazioni di spegnimento sono in corso.

GROSSETO – Attimi di tensione nel pomeriggio di oggi lungo la statale Aurelia. Intorno alle 15,46, all’altezza dello svincolo per Alberese, un furgone ha preso fuoco. Il veicolo viaggiava in corsia sud quando, per cause ancora da accertare, le fiamme lo hanno avvolto durante la marcia. L’allarme è scattato immediatamente per la natura del carico. Il mezzo trasportava bombole di acetilene, materiale altamente instabile se esposto al calore. Sul posto sono confluite rapidamente le squadre dei Vigili del Fuoco di Grosseto e Orbetello. I pompieri hanno domato il rogo principale, concentrandosi poi sulla delicata operazione di raffreddamento dei contenitori. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it Leggi anche: Traffico di droga gestito dal carcere di Pescara: tre misure cautelari eseguite dalla Gdf Leggi anche: Grosseto, allarme per il virus trasmesso dalla zanzare tigre. Al via la maxi-disinfestazione Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Incendio in un appartamento ad Ansedonia, la proprietaria riesce a mettersi in salvo - Ansedonia (Grosseto), 30 agosto 2025 – Incendio nelle prime ore della mattinata di oggi, 30 agosto, divampato in un appartamento al primo piano ad Ansedonia. lanazione.it Incendio a Grosseto, stop ai treni ed evacuato un albergo | Roma, fiamme al "Serpentone" di Corviale: diversi intossicati - Un incendio è divampato alla periferia sud di Grosseto, nei pressi dei binari ferroviari, causando per alcune ore la sospensione della circolazione dei treni sulla tratta Roma- tgcom24.mediaset.it Incendio tre auto a fuoco in piazza a Pitigliano Questa mattina, alle ore 8,20 circa, la prima partenza dei Vigili del Fuoco di Grosseto, è intervenuta in via aurelia nord per l’incendio di un’autovettura alimentata a benzina e GPL. La conducente del mezzo, accortasi del fumo che fuoriusciva dalla parte anterio - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.