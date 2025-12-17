Grigioni traffico olimpico | frontalieri italiani verso le ferie forzate per evitare incolonnamenti

Il traffico olimpico nei Grigioni sta causando disagi significativi, con frontalieri italiani costretti a prendere ferie forzate per evitare ingorghi. La situazione, già difficile, preoccupa non solo la comunità di Tirano, ma anche le autorità svizzere, evidenziando le tensioni legate alla gestione dei flussi di traffico durante eventi internazionali.

Chiavenna (Sondrio), 17 dicembre 2025 – La questione traffico olimpico allarma non solo i cittadini di Tirano, ma anche la Svizzera. Raggiungere Bormio e Livigno, sedi delle gare, potrebbe essere una vera e propria impresa. La preoccupazione in terra elvetica, nel vicino canton Grigioni, è che i tanti turisti diretti in Alta Valle, trovando intasate le strade valtellinesi, possano decidere di raggiungere Bormio e Livigno invadendo le strade elvetiche, con conseguenze sul normale traffico locale. Le autorità svizzere prevedono un flusso di circa 4.000 turisti, quelle italiane un bel po’ meno. ma se i biglietti venduti sono già 2. Ilgiorno.it

