Grigioni traffico olimpico | frontalieri italiani verso le ferie forzate per evitare incolonnamenti
Il traffico olimpico nei Grigioni sta causando disagi significativi, con frontalieri italiani costretti a prendere ferie forzate per evitare ingorghi. La situazione, già difficile, preoccupa non solo la comunità di Tirano, ma anche le autorità svizzere, evidenziando le tensioni legate alla gestione dei flussi di traffico durante eventi internazionali.
Chiavenna (Sondrio), 17 dicembre 2025 – La questione traffico olimpico allarma non solo i cittadini di Tirano, ma anche la Svizzera. Raggiungere Bormio e Livigno, sedi delle gare, potrebbe essere una vera e propria impresa. La preoccupazione in terra elvetica, nel vicino canton Grigioni, è che i tanti turisti diretti in Alta Valle, trovando intasate le strade valtellinesi, possano decidere di raggiungere Bormio e Livigno invadendo le strade elvetiche, con conseguenze sul normale traffico locale. Le autorità svizzere prevedono un flusso di circa 4.000 turisti, quelle italiane un bel po’ meno. ma se i biglietti venduti sono già 2. Ilgiorno.it
Trasporti durante i Giochi, ecco il piano dei Grigioni - Offerta potenziata per le Olimpiadi di Milano e Cortina, ma attraverso il tunnel di Munt La Schera si passerà solo con un’autorizzazione - rsi.ch
Landquart, Zernez e Müstair Oltre 2'000 parcheggi per far fronte al traffico olimpico nei Grigioni - Per i visitatori dei Giochi olimpici di Milano Cortina provenienti dalla Svizzera verranno allestiti oltre 2'000 posteggi a Landquart, Zernez e Müstair (GR). bluewin.ch
Per la gestione del traffico generato dalle Olimpiadi invernali, il Cantone dei Grigioni si aspetta che l'Italia contribuisca con 4 milioni di franchi, coprendo la maggior parte dei costi del piano previsto. x.com
Il Canton Grigioni ha presentato lunedì il piano definitivo per gestire il traffico verso il sito olimpico di Livigno. Saranno predisposti 2'210 posteggi “Park and Ride” a Landquart, Zernez e Müstair (70 franchi al giorno), con bus navetta verso le sedi di gara. Il tunn - facebook.com facebook
