Greene e l’affordability affondano Trump?

Greene e il dibattito sull’affordability mettono in discussione la narrativa di Trump. Il presidente, miliardario, dovrebbe riconoscere i limiti del suo messaggio: non si può promettere ciò che non si può mantenere, soprattutto quando si tratta di affrontare le sfide economiche delle persone comuni. Una riflessione che solleva interrogativi sulla credibilità e sulla responsabilità di chi guida, in un contesto di forte tensione politica ed economica.

“Il presidente deve riconoscere che è un miliardario.. non può manipolare la gente dicendo loro che possono pagare le fatture.. e che l’economia riceve un voto di A++++”. Queste le parole della parlamentare repubblicana della Georgia Marjorie Taylor Greene, battagliera sostenitrice di Donald Trump per cinque anni. Nelle ultime settimane però la Greene ha preso . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

