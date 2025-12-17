Graziella e Teresa a 89 le nonne di Altamura sono star di Tik Tok | Basta poco un po' di farina e un po’ di pasta
Graziella e Teresa, affiatate nonne di Altamura, conquistano TikTok con il loro entusiasmo e autenticità. A 89 anni, condividono con semplicità il loro amore per la cucina, le ricette di famiglia e le tradizioni che desiderano tramandare. La loro spontaneità e passione dimostrano che il talento e il cuore non hanno età, diventando un esempio di gioia e autenticità per tutte le generazioni.
Le nonne di Altamura, Teresa e Graziella, si raccontano a Fanpage.it, spiegando il loro amore per la cucina, per le ricette di famiglia e per le tradizioni da tramandare. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: La rabbia di Giulia Salemi: “Basta chiedermi di Pierpaolo: sono una conduttrice, non devo raccontarvi il mio privato”
Leggi anche: Ruggero: “Mi lasciarono coi debiti, oggi sono una star in Sud America grazie a Violetta, ma sogno l’Italia”
Graziella e Teresa, a 89 le nonne di Altamura sono star di Tik Tok: “Basta poco, un po’ di farina e un po’ di pasta” - it, spiegando il loro amore per la cucina, per le ricette di famiglia e per le tradizioni da tramandare. fanpage.it
Graziella e Teresa, le anziane fornaie regine dei social - Già, perché neanche l'artista francese da più di 1 milione di follower su ... rainews.it
The BEST italian bread il pane di Altamura
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.