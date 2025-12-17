Graziella e Teresa a 89 le nonne di Altamura sono star di Tik Tok | Basta poco un po' di farina e un po’ di pasta

Graziella e Teresa, affiatate nonne di Altamura, conquistano TikTok con il loro entusiasmo e autenticità. A 89 anni, condividono con semplicità il loro amore per la cucina, le ricette di famiglia e le tradizioni che desiderano tramandare. La loro spontaneità e passione dimostrano che il talento e il cuore non hanno età, diventando un esempio di gioia e autenticità per tutte le generazioni.

Graziella e Teresa, le anziane fornaie regine dei social - Già, perché neanche l'artista francese da più di 1 milione di follower su ... rainews.it

The BEST italian bread il pane di Altamura

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.