Grazie ai Lions i leoni di Tommaso Solari all’Accademia di Belle Arti di Napoli | venerdì 19 la presentazione

Il 19 dicembre 2025, alle 10.30, l’Accademia di Belle Arti di Napoli ospiterà l’anteprima stampa del rinnovato ritorno dei due leoni di Tommaso Solari, restaurati e ricollocati nello storico complesso di Largo Nanni Loy. Un momento di grande valore culturale reso possibile grazie all’impegno dei Lions, che hanno contribuito a riportare alla luce e valorizzare un’importante testimonianza artistica della città.

Venerdì 19 dicembre 2025, alle 10.30, l' Accademia di Belle Arti di Napoli presenta (in anteprima per la stampa) il ritorno in sede dei due leoni restaurati di Tommaso Solari, ricollocati nello storico complesso di Largo Nanni Loy. L'iniziativa è promossa dall'Accademia di Belle Arti di Napoli, con la presidente Rosita Marchese e il direttore Giuseppe Gaeta, in collaborazione con il Lions Club Napoli Lamont Young, presieduto da Antonio Magliulo. I due leoni, opere simboliche dello scultore Tommaso Solari, rientrano in Accademia dopo un accurato intervento di restauro reso possibile grazie al sostegno del Lions Club Napoli Lamont Young, da anni impegnato nella tutela del patrimonio culturale cittadino.

