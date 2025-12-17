Grande Fratello Vip 2026 | chi prende il posto di Signorini? I 4 nomi che circolano

In vista della stagione 2026 del Grande Fratello Vip, circolano le prime indiscrezioni sulla possibile sostituzione di Alfonso Signorini alla conduzione. Mediaset sarebbe al lavoro per individuare il volto che prenderà il suo posto, con quattro nomi principali che emergono come papabili candidati a guidare il reality.

Secondo un’indiscrezione, in queste ultime ore Mediaset starebbe decidendo a chi affidare la conduzione del Grande Fratello Vip 2026, per la quale era stato confermato Alfonso Signorini. La gossiper Deianira Marzano ha spiegato che i nomi in lizza sarebbero Ilary Blasi, Simona Ventura, Alessia Marcuzzi e Michelle Hunziker. “Una cosa però è certa” – ha sottolineato Marzano nelle sue stories su Instagram – “Il Grande Fratello Vip andrà comunque in onda” E prima ancora, ha detto, a proposito della presunta riunione per decidere le sorti del Gf Vip e di Signorini a Mediaset: “Qui non è una semplice tavola rotonda: è partita la riunione segreta stile conclave. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

GF VIP 2026 SPUNTANO QUATTRO NOMI CHE INFIAMMANO IL WEB

