Il Sud si conferma come motore dell'economia italiana, secondo quanto affermato dal governo. Meloni sottolinea come i dati dimostrino il ruolo trainante del Mezzogiorno negli ultimi due anni, evidenziando la sua importanza strategica per il paese. Un messaggio di crescita e di prospettiva che mette in luce l'impegno a sostenere e valorizzare questa regione fondamentale per il futuro dell’Italia.

© Iltempo.it - Governo: Meloni, 'Sud locomotiva, aboliti provvedimenti per comprare consenso'

Roma, 17 dic. (Adnkronos) - "I numeri dicono che da due anni il Mezzogiorno è la locomotiva d'Italia. I numeri dicono che nel Mezzogiorno l'occupazione cresce più della media nazionale. E il prodotto interno lordo cresce più della media nazionale. E come abbiamo fatto a ottenere questi risultati? Abbiamo abolito iniziative che servivano a cercare di favorire i partiti che volevano, diciamo, comprare consenso facile dai cittadini e abbiamo garantito a quei cittadini la libertà di avere un lavoro e di poter migliorare il proprio destino". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nella sua replica alla Camera sulle comunicazioni in vista del Consiglio europeo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

