Google archivia il Rapporto sul Dark Web dopo solo 18 mesi dal lancio del servizio

Google ha deciso di interrompere il suo Rapporto sul Dark Web, un servizio avviato poco più di un anno e mezzo fa per monitorare e analizzare traffico e dati nascosti nel dark web. La scelta segna la fine di un progetto volto a fornire approfondimenti sulla sicurezza e sulle attività online nel lato oscuro di internet.

Il progetto di Google volto a monitorare e analizzare traffico e dati sul dark web viene interrotto dopo meno di due anni. L’ipotesi: difficoltà tecniche, timori legali oppure l’impossibilità di garantire trasparenza senza compromettere la sicurezza dei dati. Una decisione che lascia scoperto un “buco informativo” proprio nel mercato più nascosto e potenzialmente pericoloso della rete. Un rapporto dal futuro incerto. Il progetto, nato con l’obiettivo di rendere visibile l’invisibile, mappare i mercati neri online e fornire dati pubblici su traffico, tassi di criminalità informatica e diffusione del dark web — sembrava un passo importante verso maggiore trasparenza digitale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

