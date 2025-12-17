Gnoli al via l’udienza preliminare Consulenze e due testimonianze per il processo in abbreviato

Lunedì prossimo si apre l’udienza preliminare nel processo abbreviato relativo alla tragedia di Pinarella, avvenuta il 24 maggio scorso. Davanti al gup Andrea Galanti, verranno ascoltate consulenze e due testimonianze, nel tentativo di fare luce sulle responsabilità legate alla morte di Elisa Spadavecchia, turista vicentina uccisa da una ruspa mentre passeggiava sulla spiaggia.

Lunedì prossimo, alle ore 11, davanti al gup Andrea Galanti, si aprirà il primo passaggio formale del procedimento giudiziario sulla tragedia di Pinarella, costata la vita il 24 maggio scorso a Elisa Spadavecchia, 66 anni, turista vicentina travolta e uccisa da una ruspa mentre passeggiava ignara sulla spiaggia. Un’udienza preliminare destinata a segnare una svolta, perché la difesa di Lerry Gnoli, 54 anni, il ruspista imputato per omicidio colposo aggravato, chiederà il rito abbreviato condizionato. Gnoli comparirà davanti al giudice insieme ai suoi legali, Carlo Benini e Vittorio Manes, che formalizzeranno l’istanza subordinandola all’ammissione di nuove prove. Ilrestodelcarlino.it

