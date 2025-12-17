Gli Oscar sbarcano su Youtube! Dal 2029 la cerimonia sarà gratis in streaming mondiale

Gli Oscar approdano su YouTube: dal 2029, la prestigiosa cerimonia sarà accessibile gratuitamente in streaming mondiale, segnando una svolta epocale nel modo di vivere e condividere l’evento cinematografico più amato. Un cambiamento che rivoluziona il panorama televisivo, offrendo a tutti la possibilità di seguire in diretta e senza costi la celebrazione del cinema.

In un passaggio epocale che segna la fine di un'era per la televisione tradizionale, l' Academy of Motion Picture Arts and Sciences ha annunciato un accordo rivoluzionario: a partire dal 2029, i Premi Oscar lasceranno la ABC per approdare in esclusiva su YouTube. La partnership pluriennale coprirà le cerimonie dal 2029 (la 101ª edizione) fino al 2033, rendendo l'evento cinematografico più importante dell'anno accessibile gratuitamente a miliardi di spettatori in tutto il mondo. Un addio storico alla ABC dopo decenni di dirette. Per oltre cinquant'anni, la ABC è stata la casa naturale degli Oscar.

Gli Oscar cambiano 'casa': dal 2029 la cerimonia sarà in diretta streaming su YouTube - Dopo quasi mezzo secolo, ABC ha perso i diritti per la messa in onda della serata di consegna dei premi assegnati dall'Academy. movieplayer.it

YouTube trasmetterà gli Oscar in streaming fino al 2033 - L'Academy ha annunciato un accordo con YouTube per lo streaming gratuito degli Oscar dal 2029 al 2033. msn.com

