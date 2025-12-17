Gli Oscar dicono addio a ABC | dal 2029 arriveranno in diretta su YouTube

Gli Oscar si preparano a un nuovo capitolo digitale: dal 2029, la prestigiosa cerimonia si trasferirà su YouTube, abbandonando la televisione tradizionale. L’Academy ha siglato un accordo che garantirà alla piattaforma video i diritti esclusivi per trasmettere in diretta gli Oscar a livello globale fino al 2033, rivoluzionando il modo di vivere e condividere uno degli eventi più attesi del cinema.

Gli Oscar dicono addio alla televisione tradizionale. L’Academy of Motion Picture Arts and Sciences ha firmato un accordo pluriennale che darà a YouTube i diritti esclusivi globali per gli Oscar, a partire dal 2029 con la 101a cerimonia degli Oscar e fino al 2033. ABC, dove lo show è andato in onda per decenni, detiene i diritti per la trasmissione televisiva fino al 2028. Gli Oscar, inclusi la copertura del red carpet, i contenuti dietro le quinte e il Ballo, saranno disponibili in diretta e gratuitamente per gli spettatori di tutto il mondo, nonché per gli abbonati a YouTube TV negli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

