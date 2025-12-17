Gli Oscar dicono addio a ABC | dal 2029 arriveranno in diretta su YouTube

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli Oscar si preparano a un nuovo capitolo digitale: dal 2029, la prestigiosa cerimonia si trasferirà su YouTube, abbandonando la televisione tradizionale. L’Academy ha siglato un accordo che garantirà alla piattaforma video i diritti esclusivi per trasmettere in diretta gli Oscar a livello globale fino al 2033, rivoluzionando il modo di vivere e condividere uno degli eventi più attesi del cinema.

gli oscar dicono addio a abc dal 2029 arriveranno in diretta su youtube

© Metropolitanmagazine.it - Gli Oscar dicono addio a ABC: dal 2029 arriveranno in diretta su YouTube

Gli Oscar dicono addio alla televisione tradizionale. L’Academy of Motion Picture Arts and Sciences ha firmato un accordo pluriennale che darà a YouTube i diritti esclusivi globali per gli Oscar, a partire dal 2029 con la 101a cerimonia degli Oscar e fino al 2033. ABC, dove lo show è andato in onda per decenni, detiene i diritti per la trasmissione televisiva fino al 2028. Gli Oscar, inclusi la copertura del red carpet, i contenuti dietro le quinte e il Ballo, saranno disponibili in diretta e gratuitamente per gli spettatori di tutto il mondo, nonché per gli abbonati a YouTube TV negli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Leggi anche: Notte degli Oscar, dal 2029 la diretta sarà trasmessa su YouTube

Leggi anche: Gli Oscar cambiano 'casa': dal 2029 la cerimonia sarà in diretta streaming su YouTube

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

oscar dicono addio abcGli Oscar dicono addio a ABC: dal 2029 arriveranno in diretta su YouTube - L’Academy of Motion Picture Arts and Sciences ha firmato un accordo pluriennale che darà a YouTube i diritti esclusivi globali per gli Oscar, a pa ... msn.com

oscar dicono addio abcOscars | Dal 2029 la cerimonia si sposta su YouTube - Gli Oscars dicono addio ad ABC dopo oltre 50 anni: l’Academy ha siglato un accordo storico con Youtube. universalmovies.it

Giorgia Meloni 25 settembre Ho detto tutto

Video Giorgia Meloni 25 settembre Ho detto tutto

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.