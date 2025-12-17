Gli Oscar cambiano ' casa' | dal 2029 la cerimonia sarà in diretta streaming su YouTube

Dal 2029, gli Oscar abbandonano la tradizione televisiva per approdare su YouTube, segnando una rivoluzione nella storia della cerimonia. Dopo quasi 50 anni di trasmissioni su ABC, la famosa notte del cinema sarà ora accessibile in diretta streaming, aprendo nuove frontiere di coinvolgimento e innovazione per il pubblico globale. Una svolta che cambierà il modo di vivere e condividere questo prestigioso evento.

© Movieplayer.it - Gli Oscar cambiano 'casa': dal 2029 la cerimonia sarà in diretta streaming su YouTube Dopo quasi mezzo secolo, ABC ha perso i diritti per la messa in onda della serata di consegna dei premi assegnati dall'Academy. Gli Oscar hanno trovato una nuova 'casa': dal 2029 la cerimonia di consegna dei prestigiosi premi assegnati dall'Academy sarà infatti trasmessa in streaming su YouTube. Fino al 2028, tuttavia, la serata sarà ancora sugli schermi di ABC, l'emittente di proprietà di Disney che ne detiene i diritti dal 1976. Il passaggio allo streaming Il nuovo accordo con YouTube, che prenderà il via in occasione dell'edizione numero 101, proseguirà fino al 2033. L'annuncio compiuto dall'Academy of Motion Picture Arts and Sciences rappresenta quindi un importante cambiamento.

