Gli Open Day non possono essere episodi isolati | tra processo educativo culturale e il racconto dei testimoni Il futuro che non si promette ma si prepara

Gli Open Day rappresentano un momento fondamentale nel percorso di orientamento scolastico, integrando aspetti educativi, culturali e testimonianze dirette. Non sono semplici eventi isolati, ma tappe di un processo continuo di preparazione al futuro, che coinvolge studenti, genitori e istituzioni. In un contesto in evoluzione, l’Open Day si conferma come occasione di confronto e scoperta, contribuendo a plasmare scelte consapevoli.

Nel dibattito contemporaneo sull’orientamento scolastico, l’Open Day occupa uno spazio sempre più centrale. Tuttavia, nella maggior parte dei casi, esso si riduce a un evento circoscritto, concentrato in poche ore, spesso costruito secondo logiche comunicative più vicine alla promozione che alla riflessione pedagogica. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

