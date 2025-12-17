' Gli artigiani di Babbo Natale'

Sabato 20 dicembre 2025, a Mascalucia, si svolgerà l’evento 'Gli artigiani di Babbo Natale'. Dalle 16.00 alle 19.00, presso la delegazione comunale di Massanunziata, bambini e famiglie potranno scoprire creazioni artigianali e vivere un’atmosfera natalizia ricca di magia.

Bagaladi, la magia delle feste con “Natale al borgo” | INFO - Ritorna la magia del Natale tra le vie del borgo di Bagaladi, con un percorso ancora più ricco ed esteso grazie ai tanti che hanno aderito alla proposta dell’Amministrazione Comunale di Bagaladi e sta ... strettoweb.com

Al Villaggio di Babbo Natale la magia prende forma! Domenica 21 Dicembre vi aspettiamo per una giornata speciale pensata per grandi e piccoli Laboratorio bambini “Piccoli Artigiani” Un’esperienza creativa dove i più piccoli aiuteranno gli Elfi a c - facebook.com facebook

Al via il Villaggio di Babbo Natale, dello sport e dell'artigianato x.com

