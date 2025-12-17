' Gli artigiani di Babbo Natale'

Sabato 20 dicembre 2025, a Mascalucia, si svolgerà l’evento 'Gli artigiani di Babbo Natale'. Dalle 16.00 alle 19.00, presso la delegazione comunale di Massanunziata, bambini e famiglie potranno scoprire creazioni artigianali e vivere un’atmosfera natalizia ricca di magia.

Sabato 20 dicembre 2025, dalle ore 16.00 alle ore 19.00, appintamento a Mascalucia presso la delegazione comunale di Massanunziata (Corso San Michele 1) con l'evento dal titolo . Laboratori artigianali per bambini organizzato dal Giardino del Sole APS. Ingresso. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

