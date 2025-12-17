' Gli artigiani di Babbo Natale'
Sabato 20 dicembre 2025, a Mascalucia, si svolgerà l’evento 'Gli artigiani di Babbo Natale'. Dalle 16.00 alle 19.00, presso la delegazione comunale di Massanunziata, bambini e famiglie potranno scoprire creazioni artigianali e vivere un’atmosfera natalizia ricca di magia.
Sabato 20 dicembre 2025, dalle ore 16.00 alle ore 19.00, appintamento a Mascalucia presso la delegazione comunale di Massanunziata (Corso San Michele 1) con l'evento dal titolo . Laboratori artigianali per bambini organizzato dal Giardino del Sole APS. Ingresso. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Leggi anche: Cosa chiedono i nonni a Babbo Natale: “Qualcuno gioca a scacchi con me?”
Leggi anche: Una baita speciale a Pontedera, le magie di Babbo Natale tra giochi e mercatini
Caro Babbo Natalequestanno vediamo di non sbagliare natale2024 arteteca enzoemonica
"Incantevole Natale" conquista Savigliano: famiglie protagoniste tra magia e solidarietà - 400 letterine a Babbo Natale, laboratori creativi e mercatini hanno animato il weekend all'Ala di piazza del Popolo. targatocn.it
Bagaladi, la magia delle feste con “Natale al borgo” | INFO - Ritorna la magia del Natale tra le vie del borgo di Bagaladi, con un percorso ancora più ricco ed esteso grazie ai tanti che hanno aderito alla proposta dell’Amministrazione Comunale di Bagaladi e sta ... strettoweb.com
Al Villaggio di Babbo Natale la magia prende forma! Domenica 21 Dicembre vi aspettiamo per una giornata speciale pensata per grandi e piccoli Laboratorio bambini “Piccoli Artigiani” Un’esperienza creativa dove i più piccoli aiuteranno gli Elfi a c - facebook.com facebook
Al via il Villaggio di Babbo Natale, dello sport e dell'artigianato x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.