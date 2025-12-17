Gli americani ci fanno sentire inutili vogliono cancellare la storia Così mio figlio Marco i Gresini o i Nieto sparirebbero | lo sfogo di Paolo Simoncelli
Paolo Simoncelli esprime il suo disagio riguardo alle tendenze culturali e alla cancellazione della memoria storica nel mondo dello sport e oltre. Nel suo sfogo, riflette sull’impatto di queste dinamiche sulla sua famiglia e sul suo team, Sic58, che porta avanti il ricordo di Marco Simoncelli, scomparso in pista nel 2011.
“Penso che il giorno in cui dirò basta con le moto non sia tanto lontano”. Così Paolo Simoncelli, padre di Marco Simoncelli e proprietario della Sic58, il team che ha fondato nel 2013 in onore del figlio – morto in pista due anni prima – con l’obiettivo di lanciare i giovani piloti nel motociclismo. “Questi americani mi hanno già rotto “, ha dichiarato Simoncelli al Corriere della Sera. Il riferimento è ovviamente a Liberty Media, la società che ha acquistato la Dorna o oggi detiene i diritti della MotoGp, oltre a quelli della Formula 1. Proprio come accaduto con le corse d’auto, Liberty Media vuole portare il suo approccio americano anche nelle due ruote, promuovendo lo show anche a discapito della competizione pura. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
