Gli alunni dell’Aurigemma si esibiscono nei brani natalizi
Gli alunni dell’Aurigemma si esibiscono in un coinvolgente concerto natalizio, portando in scena melodie che trasmettono speranza e gioia. Un momento di festa e emozione che unisce adulti e bambini, celebrando lo spirito autentico del Natale attraverso la musica.
Tempo di lettura: 2 minuti Una festa in musica carica di speranza, capace di emozionare grandi e piccini e restituire appieno lo spirito del Natale. Tanti applausi per gli allievi dell’indirizzo musicale della secondaria di primo grado dell’IC Aurigemma di Monteforte che si sono esibiti questo pomeriggio, nella chiesa di San Nicola, nel tradizionale concerto di Natale, con la supervisione dei docenti di strumento Giuliana Galasso, Pasquale De Iesu, Maurizio Severino e Cristiano Della Corte. A introdurre il concerto la dirigente scolastica Filomena Colella che ha sottolineato la necessità di una sinergia forte con l’amministrazione comunale, sulla scia del percorso portato avanti con il sostegno della gestione commissariale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
