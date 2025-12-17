Gli alunni dell’Aurigemma si esibiscono nei brani natalizi

Gli alunni dell’Aurigemma si esibiscono in un coinvolgente concerto natalizio, portando in scena melodie che trasmettono speranza e gioia. Un momento di festa e emozione che unisce adulti e bambini, celebrando lo spirito autentico del Natale attraverso la musica.

