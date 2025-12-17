Gli Alberti nella Firenze del Medioevo | il libro di Silvia Diacciati
Scopri le vicende delle famiglie Alberti nella Firenze medievale, un’epoca di lotte e alleanze tra fazioni rivali. Silvia Diacciati ci guida attraverso le storie di giustizia, commercio, finanza e mecenatismo di una delle famiglie più influenti, rivelando il ruolo cruciale che ebbero nel plasmare la città e la sua storia. Un viaggio affascinante tra potere, ambizione e talento nella Firenze del Medioevo.
Scritto da Silvia Diacciati "Gli Alberti nella Firenze del Medioevo. Giudici, mercanti, banchieri e mecenati", narra come nella Firenze medievale, continuo scenario di lotte tra fazioni avverse, vi furono famiglie, ambiziose e di talento, che si resero protagoniste di storie sorprendenti. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Leggi anche: La rinascita dopo la crisi, la nuova vita di Brandimarte a Firenze. “Un libro per mio nonno”
Leggi anche: Firenze, presentazione del libro 'Bellagio' con Drusilla Foer
"Gli Alberti nella Firenze del Medioevo": il libro di Silvia Diacciati - Giudici, mercanti, banchieri e mecenati", narra come nella Firenze medievale, continuo scenario di lotte tra fazioni avverse, vi fu ... firenzetoday.it
Video-Lezione Il '400 - Architettura Brunelleschi e Leon Battista Alberti
Quattro Mura di Camilla Alberti Accademia di Belle Arti Firenze Terzo Premio per Studenti da Istituzioni Italiane - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.