Gli Alberti nella Firenze del Medioevo | il libro di Silvia Diacciati

Scopri le vicende delle famiglie Alberti nella Firenze medievale, un’epoca di lotte e alleanze tra fazioni rivali. Silvia Diacciati ci guida attraverso le storie di giustizia, commercio, finanza e mecenatismo di una delle famiglie più influenti, rivelando il ruolo cruciale che ebbero nel plasmare la città e la sua storia. Un viaggio affascinante tra potere, ambizione e talento nella Firenze del Medioevo.

