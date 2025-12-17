Giustizia e social Clizia Incorvaia è stata assolta | nessun reato
Clizia Incorvaia, protagonista del mondo mediatico italiano, è stata recentemente assolta con la formula “il fatto non costituisce reato”. La sua versatilità tra moda, televisione e social l’ha resa una figura nota e apprezzata. Questa vicenda segna un momento importante nella sua carriera, confermando il suo ruolo come influencer e professionista nel panorama italiano.
Clizia Incorvaia assolta: “il fatto non costituisce reato”. Ecco cosa è emerso. Clizia Incorvaia è una figura poliedrica del panorama mediatico italiano, capace di muoversi con naturalezza tra moda, televisione e comunicazione digitale. Nata come fashion blogger, ha costruito nel tempo un’identità riconoscibile, fatta di gusto estetico, attenzione ai dettagli e una narrazione personale che mescola vita privata e lavoro creativo. Leggi anche Patty Pravo annuncia il nuovo “Opera Tour”. Le date La Incorvaia era stata accusata dall’ex compagno Francesco Sarcina di aver utilizzato la figlia minorenne nel realizzare foto social per scopo di lucro. 🔗 Leggi su 361magazine.com
