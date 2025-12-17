Giustizia e social Clizia Incorvaia è stata assolta | nessun reato

Clizia Incorvaia, protagonista del mondo mediatico italiano, è stata recentemente assolta con la formula “il fatto non costituisce reato”. La sua versatilità tra moda, televisione e social l’ha resa una figura nota e apprezzata. Questa vicenda segna un momento importante nella sua carriera, confermando il suo ruolo come influencer e professionista nel panorama italiano.

Clizia Incorvaia assolta: "il fatto non costituisce reato". Ecco cosa è emerso. Clizia Incorvaia è una figura poliedrica del panorama mediatico italiano, capace di muoversi con naturalezza tra moda, televisione e comunicazione digitale. Nata come fashion blogger, ha costruito nel tempo un'identità riconoscibile, fatta di gusto estetico, attenzione ai dettagli e una narrazione personale che mescola vita privata e lavoro creativo. La Incorvaia era stata accusata dall'ex compagno Francesco Sarcina di aver utilizzato la figlia minorenne nel realizzare foto social per scopo di lucro.

