Giunta regionale Fico congresso provinciale Pd e assessori a tempo | stallo alla messicana in Campania
La difficile formazione della giunta regionale in Campania, guidata da Roberto Fico, è influenzata dagli equilibri emergenti nei congressi provinciali del Partito Democratico. Questo stallo, definito da alcuni come
Giunta regionale Fico, congresso provinciale Pd e assessori a tempo: stallo alla messicana in Campania - Lo stallo in cui si trova la formazione della giunta regionale di Roberto Fico è condizionato dagli equilibri dei congressi provinciali del Pd ... fanpage.it
Regione Campania, Fico: ok ai consiglieri, resta il nodo giunta, slitta il congresso Pd - Verranno proclamati oggi i consiglieri regionali e da questo momento scatta il timing di 20 giorni per insediare ufficialmente l’assise al Centro direzionale, compreso l’ufficio ... ilmattino.it
Giunta Regionale Fico: spunta il nome del Sindaco di Cuccaro Vetere Simone Valiante in quota Fico Presidente. Lo vorrebbe, anche, il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. #RegioneCampania #RobertoFico #giuntaregionale #AgendaPolitica https://www.ag - facebook.com facebook
