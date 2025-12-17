Giunta regionale Fico congresso provinciale Pd e assessori a tempo | stallo alla messicana in Campania

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La difficile formazione della giunta regionale in Campania, guidata da Roberto Fico, è influenzata dagli equilibri emergenti nei congressi provinciali del Partito Democratico. Questo stallo, definito da alcuni come

Immagine generica

Lo stallo in cui si trova la formazione della giunta regionale di Roberto Fico è condizionato dagli equilibri dei congressi provinciali del Pd. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: L'appello della Cna Ancona alla nuova giunta regionale: «È tempo di separare commercio e turismo»

Leggi anche: La giunta regionale ha avviato l'iter per il suo ampliamento da sei a otto assessori. La spesa resterà invariata

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Elezioni Regionali 2020 Intervento delle ore 1830 della candidata Presidente Contigiani Alessandra

Video Elezioni Regionali 2020 Intervento delle ore 1830 della candidata Presidente Contigiani Alessandra

giunta regionale fico congressoGiunta regionale Fico, congresso provinciale Pd e assessori a tempo: stallo alla messicana in Campania - Lo stallo in cui si trova la formazione della giunta regionale di Roberto Fico è condizionato dagli equilibri dei congressi provinciali del Pd ... fanpage.it

giunta regionale fico congressoRegione Campania, Fico: ok ai consiglieri, resta il nodo giunta, slitta il congresso Pd - Verranno proclamati oggi i consiglieri regionali e da questo momento scatta il timing di 20 giorni per insediare ufficialmente l’assise al Centro direzionale, compreso l’ufficio ... ilmattino.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.