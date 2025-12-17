Gino Cecchettin a Firenze testimonia il dolore di una vita segnata dalla violenza invisibile. La storia di Giulia, vittima inconsapevole, rivela come spesso le vittime non riconoscano il pericolo fino a quando è troppo tardi. Con coraggio, Cecchettin decide di trasformare il suo dolore in azione, sperando di sensibilizzare e prevenire future tragedie. Un percorso di consapevolezza e speranza in un momento cruciale per la società italiana.

"Giulia non capiva di essere vittima di violenza". Gino Cecchettin a Firenze: "Metto il mio dolore a frutto per cambiare le cose"

Firenze, 17 dicembre 2025 – “ Giulia non aveva capito di essere oggetto di violenza. Fino a dieci giorni prima mi diceva: ‘Papà stai tranquillo, Filippo non farà mai male a nessuno. In realtà era già stata vittima di stalking, e non se n’era accorta”. Con queste parole, pronunciate con voce ferma Gino Cecchettin, padre di Giulia, uccisa con 75 coltellate da Filippo Turetta, ha aperto il suo intervento all’evento “Con lo sguardo al futuro: educare a una cultura della non violenza”, organizzato a Palazzo Vecchio. “Quello che diceva Giulia — ha aggiunto il padre, che è anche presidente della Fondazione intitolata alla figlia — penso fosse l’effetto di uno stalking esasperato, purtroppo non riconosciuto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

